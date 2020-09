‘Coronaminister De Jonge stoot enkele taken af om drukte’

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid stoot een aantal van zijn taken af vanwege zijn drukke werkzaamheden door de coronacrisis. Op zijn ministerie wordt nu gesproken over een betere verdeling van de werklast. De andere zorgminister Tamara van Ark en staatssecretaris Paul Blokhuis krijgen er dan taken bij. Het kabinet neemt er vrijdag een besluit over, bevestigen ingewijden een bericht van De Telegraaf.