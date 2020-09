Republikeinse leider in Senaat belooft ordelijke machtsoverdracht

De Republikeinse leider in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, belooft een ordelijke machtsoverdracht na de presidentsverkiezingen. Hij deed dat nadat president Donald Trump daar twijfel over zaaide. ‘We zullen zien wat er gebeurt”, zei Trump woensdag op de vraag of hij een vreedzame machtsoverdracht garandeert als hij de verkiezingen verliest.