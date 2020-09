Minister stuurt chef Duitse militaire inlichtingendienst weg

De chef van de Duitse militaire inlichtingendienst MAD, Christof Gramm, moet opstappen. Minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer stuurt hem de laan uit omdat de affaire rond extreemrechtse militairen bij de Duitse strijdkrachten maar blijft aanslepen.

Volgens het tijdschrift Der Spiegel wordt Gramm officieel tijdelijk op non-actief gezet, maar komt de stap eigenlijk neer op ontslag. De minister was persoonlijk naar het hoofdkantoor van de MAD in Keulen gegaan om haar boodschap aan Gramm over te brengen.