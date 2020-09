Wethouder: vergunningen biomassacentrale AEB zijn geldig

De twee vergunningen voor de gloednieuwe biomassacentrale van AEB zijn geldig, ook al is de aanvraag van een vervangende vergunning nog in behandeling en loopt er een bezwaar tegen beide vergunningen. Dat zei duurzaamheidswethouder Marieke van Doorninck donderdag in een spoeddebat in de gemeenteraad van Amsterdam over de perikelen bij afvalbrander AEB.