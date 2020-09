Pilotenbond en easyJet akkoord over versoberingen

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) en easyJet hebben deze week unaniem ingestemd met de versobering van de arbeidsvoorwaarden van piloten van de prijsvechter. Die versobering duurt twee jaar, maar daardoor hoeven er geen gedwongen ontslagen te vallen onder de 90 piloten die in Amsterdam werken, zegt de VNV.

Amsterdam is volgens de VNV voor Easyjet een belangrijke en strategische vliegbasis. De versobering bestaat onder meer uit loonbevriezing en het uitblijven van een inflatiecorrectie, laat een VNV-woordvoerder weten. De huidige cao is een jaar verlengd.

Sinds het uitbreken van de pandemie gingen de VNV en de Britse luchtvaartmaatschappij in overleg over een pakket van ‘kostenbesparende en flexibiliteitsmaatregelen”. VNV-voorzitter Willem Schmid zegt dat de easyJet-vliegers die de vereniging vertegenwoordigt ‘hun verantwoordelijkheid nemen’ in de ‘noodzakelijke stappen’ die luchtvaartmaatschappijen door de coronacrisis moeten zetten. ‘Met deze afspraak helpen de piloten easyJet om de crisis te doorstaan.’

De flexibiliteitsmaatregelen gaan over het sneller kunnen op- en afschalen van personeel. De inkomens van easyJet-piloten waren voor een groot deel al flexibel. Als ze niet vliegen, verdienen ze minder.

Door de coronacrisis heeft de luchtvaartsector een ongekend harde klap gekregen. EasyJet kon lange tijd niet vliegen en kondigde al aan in het Verenigd Koninkrijk 5000 banen te schrappen. Daaronder vallen ongeveer 700 piloten. Ook sluiten de bases op de Britse luchthavens Stansted, Southend en Newcastle.