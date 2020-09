Voorman Viruswaarheid: gebruik geen boosheid en agressie

Voorman van de groep Viruswaarheid Willem Engel roept zijn achterban op geen boosheid of agressie te tonen bij hun acties tegen de coronamaatregelen. ‘Doe alles met liefde, als je merkt dat je boos en verdrietig bent, ga eerst even een wandeling maken of met vrienden praten”, schrijft hij in een bericht op Facebook. ‘Met boosheid en agressie overtuig je niemand. Liefde en aandacht des te meer.’