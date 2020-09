Rouvoet waarschuwt voor op eigen houtje testen personeel

GGD-GHOR-voorzitter André Rouvoet vindt het een slechte ontwikkeling dat organisaties als de politie en basisscholen vanwege de lange wachttijden bij de GGD eigen initiatieven opstarten om hun personeel te laten testen op corona. ‘Er ontstaat een foutief beeld dat er een andere commerciële markt is. Het gaat soms om dezelfde materialen waarvan we al een tekort hebben bij de GGD-teststraten. We concurreren nu met elkaar over dezelfde testmaterialen”, zegt Rouvoet in Spraakmakers op NPO Radio 1.