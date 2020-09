Koning niet naar Duitsland door aangescherpte reisregels

Het voorgenomen bezoek van koning Willem-Alexander aan Duitsland gaat niet door. Het besluit is in overleg met de Duitse autoriteiten genomen, meldt de RVD.

De Duitse federale Robert Koch Institut (RKI), de evenknie van het Nederlandse RIVM, heeft de provincies Zuid- en Noord-Holland eerder deze maand vanwege het toegenomen aantal nieuwe coronabesmettingen tot risicogebied verklaard.

Koning Willem-Alexander was van plan op 29 september voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis officieel naar het buitenland te gaan. Samen met Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier zou hij in Münster, net over de grens in Noordrijn-Westfalen, het Duits-Nederlandse legerkorps bezoeken. Dat vierde op 30 augustus zijn zilveren jubileum