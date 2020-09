Akwasi's Omroep Zwart wil meer kleur voor én achter de schermen

Dat wil Omroep Zwart onder meer voor elkaar krijgen met een bestuur, redactie en makers bestaande uit alle "kleuren, voorkeuren en achtergronden" die samenwerken. "Een groeiende groep makers en kijkers herkent zich namelijk niet in het huidige Nederlandse televisieaanbod. Is het je bijvoorbeeld wel eens opgevallen dat er, sinds de oprichting in 1964, vrijwel nooit iemand van kleur de Gouden Televizier-Ring heeft gewonnen? Wat ons betreft zonde van alle talenten, verhalen en mooie nieuwe perspectieven die nu worden gemist. Dus die gaan we brengen", is te lezen in het manifest van de omroep. Leden van de omroep krijgen invloed op de programma's die worden gemaakt, belooft de organisatie.

Onder anderen Akwasi en Gianni Grot, die al maanden plannen hadden voor de omroep, kondigden dinsdag de lancering aan van Omroep Zwart door op Instagram de vraag 'wakker?' te stellen. Ook tientallen andere BN'ers deden dat en steunen de omroep.

Om officieel toe te kunnen treden tot het Nederlandse publieke omroepbestel heeft de omroep minimaal 50.000 betalende leden nodig. Nieuwe omroepen hebben nog tot 1 januari de tijd om toegelaten te worden.