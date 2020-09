Brussel: mogelijk laatste kans op afwenden piek als in voorjaar

De landen van de Europese Unie moeten de coronamaatregelen ‘onmiddellijk’ opvoeren nu een nieuwe golf besmettingen over het continent spoelt. ‘Het is misschien onze laatste kans om de toestand van afgelopen voorjaar af te wenden”, waarschuwt verantwoordelijk EU-commissaris Stella Kyriakides.

In sommige EU-lidstaten is het al erger dan tijdens de piek van afgelopen lente, constateert Kyriakides. Dat stemt de EU-commissaris van Volksgezondheid ‘bezorgd”. ‘De genomen maatregelen werken niet goed genoeg, of worden niet gehandhaafd of opgevolgd zoals zou moeten.’ Landen zouden ook valse informatie over het virus moeten bestrijden, vindt Kyriakides.

Het ECDC, het Europese RIVM, raadt de EU-landen geen nieuwe maatregelen aan. Het komt er op aan de bekende maatregelen beter in acht te nemen en zo nodig te handhaven, stelt directeur Andrea Ammon.

Er worden meer besmettingen geconstateerd omdat er meer wordt getest, maar sinds augustus is een test ook steeds vaker positief, brengt Ammon in herinnering. Dat is ‘alarmerend”.