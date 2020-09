VVD en D66 willen langer belastinguitstel voor ondernemers

Het kabinet verleende dit jaar uitstel van belastingverplichtingen aan honderdduizenden ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zaten. "Iedere ondernemer snapt dat ze dit natuurlijk een keer moeten terugbetalen", zegt Aartsen. "Maar wat het kabinet voorstelt: per 1 januari al gaan betalen, en binnen 24 maanden, dat is simpelweg voor veel ondernemers niet te doen."

De partijen willen dat bedrijven later pas hoeven te gaan betalen en ook langer dan twee jaar de tijd krijgen. Aartsen denkt aan een termijn van drie of vier jaar. "Dat lijkt me heel reëel. Het staat ondernemers natuurlijk vrij om eerder terug te betalen als ze dat graag willen en kunnen." PVV-leider Geert Wilders gaf op Prinsjesdag aan ook meer uitstel voor ondernemers te willen zien. De SGP gaf in het debat aan mee te willen doen met zo'n voorstel.