OM: Samir A. steunde veertien IS-vrouwen in Syrië

Samir A. (34), die verdacht wordt van het financieren van terrorisme, heeft volgens het Openbaar Ministerie veertien IS-vrouwen financieel ondersteund of helpen ontsnappen uit kampen in Syrië. Twaalf vrouwen daarvan staan op de nationale sanctielijst terrorisme, zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie verdenkt A. van het geld inzamelen voor vrouwen en kinderen in IS-gebied. Sinds eind juni zit hij hiervoor vast. Samir A. is bekend als lid van de zogeheten Hofstadgroep, die eerder is veroordeeld voor terroristische activiteiten.

Tijdens een inleidende zitting zei de officier van justitie dat A. ‘actief is in een internationaal netwerk waarin ook smokkelaars actief zijn”. Door de vrouwen geld te sturen en te helpen ontsnappen uit de kampen, kunnen de vrouwen volgens justitie buiten het zicht van overheden terugkeren naar hun land van herkomst, maar de meesten van hen zouden in Syrië willen blijven.