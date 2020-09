Damrak opent fors in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag fors in het rood geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met verliezen. De stemming werd gedrukt door de flinke koersverliezen op Wall Street, waar de grote Amerikaanse technologiebedrijven na een kortstondige herstel opnieuw in de uitverkoop gingen. De vrees voor de negatieve impact van strengere coronamaatregelen in Europa op het economische herstel zorgde eveneens voor terughoudendheid.