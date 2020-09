Waarschuwing voor zware windstoten vrijdag

Vanaf het einde van de middag kunnen vrijdag in Zeeland zware windstoten van 75-90 kilometer per uur voorkomen, aan zee van 90-100 kilometer per uur. In de loop van de avond breiden deze zware windstoten zich volgens het KNMI uit naar Zuid-Holland. De windstoten komen uit een west- tot noordwestelijke richting.

Zaterdagmiddag neemt de wind weer af.