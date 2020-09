Nieuwe Japanse premier Suga zoekt toenadering tot Zuid-Korea

De nieuwe Japanse premier Yoshihide Suga heeft donderdag tegen zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in gezegd dat de twee landen hun beschadigde betrekkingen moeten repareren. Suga zei dat Zuid-Korea een belangrijke partner voor Japan is in het tegengaan van de dreiging van het stalinistische Noord-Korea.

Suga sprak met verslaggevers na een telefoongesprek met Moon Jae-in. ‘Ik zei tegen president Moon dat we onze betrekkingen, die zijn beschadigd door zaken waaronder arbeidskrachten in de Tweede Wereldoorlog, niet zo kunnen laten.’ Het afgelopen jaar verzuurden de betrekkingen tussen de twee landen sterk door een ruzie over de inzet van Koreaanse dwangarbeiders in Japanse bedrijven ten tijde van de Japanse bezetting.

Ook woedde er een decennialange ruzie tussen de twee landen over de ‘troostmeisjes’, vrouwen die door de Japanse bezettingsleger werden gedwongen als seksslavinnen te werken in militaire bordelen. Japan bezette het Koreaanse schiereiland van 1910 tot 1945.

Troostmeisjes

De troostmeisjeskwestie ligt buitengewoon gevoelig in zowel Japan als alle landen die door het Japanse leger werden bezet. In 2015 bood Japan Zuid-Korea excuses aan, maar geregeld laait de discussie opnieuw op. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2017 toen activisten in de Zuid-Koreaanse stad Busan een beeld ter nagedachtenis van de troostmeisjes neerzetten voor het Japanse consulaat.

De kwestie van de troostmeisjes was ook een gevoelig onderwerp in de relaties met Nederland. Naar schatting 200.000 vrouwen uit onder meer China en Korea werden door Japanners in de oorlog gedwongen als prostituee te werken. Ook in Nederlands-Indië kregen vrouwen hiermee te maken. In 1993 betuigde Japan hierover spijt.