Opgelucht Scapino Ballet begint seizoen met hulp van rapper Dox

De Raad voor Cultuur stelde in de lente voor het bijna 75 jaar oude gezelschap geen rijkssubsidie meer te geven. De raad was op zich heel positief over Scapino, maar noemde het niet vernieuwend genoeg en wilde het beschikbare geld besteden aan een groep die jonge en nieuwe mensen naar de zalen trekt. De raad wees Club Guy & Roni aan, dat in Groningen is gevestigd en daardoor ook bijdraagt aan de spreiding van de dans.

Na commotie in de danswereld, onder dansliefhebbers en in de Tweede Kamer is er nu meer geld voor dans en hoeft het ene gezelschap niet voor het andere te wijken.

Scapino begint het nieuwe seizoen niet in een theater, maar in een werelderfgoedmonument, de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Het danst daar twee weken lang The Blend, een mix van stijlen. Het publiek krijgt een voorstelling te zien die is gemaakt door de, uit de breakdance afkomstige, jonge Nederlandse choreograaf Justin de Jager, de Spaanse choreografe Alba Carbonell en de reeds genoemde muzikant en rapper Dox (Unorthadox). Hij ontwierp een deel van de voorstelling waarin hij zelf te bewonderen is. Ook fungeert hij als een soort rode draad tussen de andere delen van de show.

Het concept en de regie zijn van artistiek leider Ed Wubbe. Alle voorstellingen zijn uitverkocht, maar op 30 september is er nog een live stream.