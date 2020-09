Honderden bewijzen laatste eer aan hoge rechter Bader Ginsburg

Honderden rouwende Amerikanen hebben woensdag een laatste eer bewezen aan de vrijdag overleden hoge rechter Ruth Bader Ginsburg. Zij trokken stilletjes langs de kist voor het witmarmeren gebouw van het Hooggerechtshof in Washington. Ginsburg, die in 1993 werd beëdigd, geldt als een liberaal en progressief boegbeeld en heeft onder meer veel betekend voor de rechten van vrouwen en lhbt’ers in de Verenigde Staten.

Het was de eerste van drie dagen van eerbetoon aan de op 97-jarige leeftijd overleden hoge rechter. In het gebouw van het Hooggerechtshof spraken Bader Ginsburgs mede-opperrechters hun bewondering voor hun overleden collega uit. ‘Haar stem in het gerechtshof en onze vergaderruimte was zacht. Maar als zij sprak, luisterden de mensen”, zei de conservatieve opperrechter John Roberts. Bader Ginsburgs kist, waarover de Amerikaanse vlag is gedrapeerd, werd vervolgens verplaatst naar de zuilengalerij zodat het publiek de komende twee dagen afscheid van haar kan nemen.

‘Het was bijna alsof ik de hand van god op mijn schouder voelde, die zei dat ik deze persoon, die een voorvechter was voor de stemmen en rechten van vrouwen, de laatste eer moest bewijzen”, aldus een 64-jarige vrouw uit Chicago die 12 uur had gereden om in Washington te komen. ‘Ik ben gay, en ik vind dat zij meer voor gelijke rechten heeft gedaan dan alle anderen”, zei een 47-jarige man die in de rij stond om langs de met bloemen omringde kist te lopen.

President Donald Trump wil zo snel mogelijk de opvolger van Bader Ginsburg benoemen. Zijn Republikeinse partijgenoten in de Senaat, die de kandidaat moeten goedkeuren, willen voor de presidentsverkiezingen op 3 november een stemming houden. Als Trump in zijn opzet slaagt, zal de verhouding in het Hooggerechtshof, waarin de rechters dienen voor het leven, verschuiven naar een voordeel van 6 tegen 3 voor de conservatieven. Trump heeft gezegd dat hij donderdagmorgen naar het Hooggerechtshof gaat om Bader Ginsburg de laatste eer te bewijzen.