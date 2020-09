Trump: geen Cubaanse rum, sigaren en hotels meer voor Amerikanen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn burgers woensdag verboden om nog langer Cubaanse rum of sigaren te importeren of om in Cubaanse hotels die in staatshanden zijn te verblijven. Met de nieuwe maatregelen tegen Cuba hoopt Trump de fel anticommunistische Cubaans-Amerikaanse gemeenschap in Florida, een cruciale staat bij de komende verkiezingen, voor zich te winnen. Sinds Trump aan de macht is, is er een ommekeer gekomen in de toenadering die de Verenigde Staten onder president Barack Obama zochten met voormalige koudeoorlogsvijand Cuba.