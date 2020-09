Franse regering gooit Parijs verder op slot na stijging corona

De Franse regering heeft besloten de hoofdstad Parijs en een tiental andere steden verder op slot te gooien omdat het aantal coronabesmettingen scherp stijgt. Bars moeten vanaf maandag uiterlijk om 22.00 uur dicht en bijeenkomsten met meer dan 10 personen in het openbaar zijn niet meer toegestaan. Fitnessclubs moeten helemaal sluiten.

In de zuidelijke steden Marseille en Aix-en-Provence gaan de maatregelen nog een stap verder: daar moeten alle cafés en restaurants dicht. Dat geldt ook voor Guadeloupe, de Franse eilandengroep in de Caraïbische Zee. Eerder waren voor Marseille en enkele andere steden al beperkingen voor bijeenkomsten afgekondigd. Ook de horeca mocht maar beperkt open.

De regering ziet zich genoodzaakt tot de stappen omdat de afgelopen week vrijwel elke dag meer dan 10.000 nieuwe coronagevallen zijn gemeld. De cijfers staan in schril contrast met de aantallen net na het einde van de 55 dagen durende lockdown in mei. In de daaropvolgende weken werden er steeds minder dan 1000 nieuwe dagelijkse besmettingen geregistreerd.

Frankrijk is een van de zwaarst getroffen Europese landen met ruim 31.000 coronadoden.