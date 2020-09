‘Kopzorgen ondernemers over trage coronatests’

Trage coronatests en zorgen over investeringen bezorgen ondernemers in Nederland duidelijk hoofdbrekens. Dat komt naar voren uit een enquête van ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland onder 108 brancheorganisaties.

De helft van de ondervraagden geeft aan dat medewerkers met coronaklachten sneller getest moeten kunnen worden en nog belangrijker sneller een uitslag krijgen. Te vaak gebeurt het dat personeel nodeloos thuis moet blijven, zo klinkt het.

Investeren in crisistijd blijkt voor veel ondernemers lastig. Bijna de helft van de brancheorganisaties zegt dat het virus negatief tot zeer negatief uitpakt als het gaat om investeringen. Daar staat tegenover dat 46 procent geen negatieve impact meldt en dat 3 procent er in is geslaagd om meer te investeren.

NOW 2.0

Verder komt naar voren dat de maatregel voor looncompensatie, NOW 2.0, en het uitstel van belastingen als ‘waardevolle maatregelen’ worden bestempeld. De helft van de brancheorganisaties denkt dat bedrijven ook gebruik gaan maken van NOW 3.0.

Andere regelingen zoals de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) en de Klein Krediet Corona regeling (KKC) sluiten te weinig aan op wat bedrijven nodig hebben. De regelingen zijn of niet bekend, of het is voor branches erg lastig om aan alle voorwaarden te voldoen.