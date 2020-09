Trump legt import Cubaanse rum en sigaren aan banden

Door de sancties is het Amerikanen die op bezoek zijn in Cuba niet toegestaan om in door de staat gecontroleerde verblijven te vertoeven, zo zei Trump tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis. Verder wordt de import van drank en tabak uit Cuba beperkt.

De regering-Trump onderneemt de laatste tijd meer pogingen om het communistische regime in Cuba verder op de knieën te dwingen. Zo werden al vluchten van en naar Cuba geschrapt.