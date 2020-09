Elke Belg mag nu met vijf mensen knuffelen buiten het gezin

Elke Belg mag vanwege het coronavirus nu maximaal vijf ‘nauwe contacten’ buiten de gezinssituatie aanhouden. ‘Met hen mag u knuffelen, een glas drinken, eten”, zei premier Sophie Wilmès op een persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Het gaat om fysiek dichtbij contact met iemand die geen huisgenoot is, voor langer dan 15 minuten, zonder afstand van 1,5 meter en zonder mondkapje. Daarmee stapt België af van de ‘bubbel van vijf personen’ voor één huishouden of gezin.

De Veiligheidsraad, die bestaat uit federale en regionale leiders, virologen en andere experts, was woensdag bijeen naar aanleiding van de stijgende coronacijfers in het land. Toch werd een aantal maatregelen versoepeld. ‘Het leven moet weer op gang komen, op een aangepaste manier. Het virus is niet weg”, aldus Wilmès.

Vanaf 1 oktober is het niet langer verplicht om buiten een mondkapje te dragen, behalve op drukke plaatsen en op plekken waar een afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. In het openbaar vervoer, in winkels en in bioscoopzalen blijft het dragen van een mondkapje in België verplicht.

Privéfeestjes

Als veilige afstand kan worden gehouden en anders een mondkapje wordt gedragen mogen de inwoners van België ‘iedereen’ zien, maar wel met maximaal tien tegelijk. Dat geldt ook voor privéfeestjes. België schrapt het maximum op het aantal gasten op professioneel georganiseerde evenementen zoals een huwelijk of begrafenis, maar dezelfde regels blijven geldig als in de horeca. Dat betekent een verplicht mondkapje tijdens bewegingen, dus op weg naar een stoel of tafel, of naar het toilet. Er mogen niet meer dan tien personen aan een tafel zitten en dansen blijft taboe.

Er komt per 1 oktober ook een nieuw quarantainesysteem. De isolatieperiode bij coronasymptomen wordt van veertien naar zeven dagen teruggebracht. Alleen als een test op de vijfde dag positief is moeten er nog zeven dagen aan vast worden geplakt.