Meer dan 5 miljoen coronabesmettingen vastgesteld in Europa

Het aantal coronabesmettingen dat is gemeld in Europa, is de vijf miljoen voorbij. Europese landen stelden alleen vorige week al bij ruim 380.000 mensen vast dat ze het besmettelijke virus hadden opgelopen. Dat was de grootste stijging van het aantal coronagevallen sinds het begin van de pandemie, becijferde persbureau AFP. Dat baseert zich op officiële bronnen.