Schaakrubriek: Geen enkele openingszet leidt tot winst

Het is niet waarschijnlijk - hoewel ook weer niet helemaal onmogelijk - dat tijdens het kandidatentoernooi, dat per 1 november weer zou moeten starten, één van de grootmeesters begint met 1.b3. Maar dat wil niet zeggen dat er duidelijke bezwaren zijn tegen het openen van de schaakpartij op deze manier.

Spelers van hoog niveau, zelfs wereldkampioenen als Spassky en Kramnik, wel degelijk spelers die van aanvallen hielden, zijn de partij met deze zet begonnen. Maar er is natuurlijk geen enkele openingszet die volgens de wetten van de logica tot winst leidt.

Dat bedoelde Ilya Odessky natuurlijk ook niet toen hij zijn boek Winning with b3/b6 noemde (verschenen bij New In Chess, €27.95). De auteur mag zich met recht een specialist noemen gezien het grote aantal partijen dat hij zowel met wit als met zwart met deze openingen heeft gespeeld. Het boek begint met twaalf diagrammen van stellingen waarin duidelijk wit of zwart, danwel beiden de b-pion (of voor een dubbel fianchetto ook de g-pion), hebben opgespeeld...

