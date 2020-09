Crowdfundactie tegen de macht van de koning

De ophaalactie is woensdagochtend om 08.00 uur online gegaan. In een paar uur is de helft van het streefbedrag voor de juridische kosten van 20.000 euro al opgehaald.

Müller: ‘Het is niet een proces tegen de koning, maar een rechtszaak tegen de staat over de macht van de koning. Wij vinden dat hij te veel macht heeft, want hij is betrokken bij de wetgevende en adviserende macht en hij heeft een buitengewone rol in de rechtsgang. Elk proces vindt zelfs plaats onder een portret van de koning.’

Rol in de rechtspraak

De rechtszaak richt zich specifiek op de rol van de koning in de rechtspraak. Die gaat volgens het genootschap in tegen het Europees recht van een eerlijk en onafhankelijk juridisch proces. ‘Van vrije rechtspraak is geen sprake. De advocaten van beide partijen zijn benoemd door de koning. De rechter zweert trouw aan de koning en de wetten waar hij zich op baseert, zijn geschreven door de regering waarvan de koning het hoofd is.’

Zodra het streefbedrag binnen is, starten ze de rechtszaak. De organisatie is bereid door te procederen tot en met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.