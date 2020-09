PvdA'er Paul Tang gaat belastingcommissie EU-parlement leiden

Tang, voorman van de PvdA in Brussel, maakt zich al jaren sterk voor de aanpak van schimmige belastingconstructies en spaart daarbij Nederland niet. De econoom was de drijvende kracht achter de verklaring van het parlement dat Nederland een belastingparadijs is.

"Sindsdien hebben mijn collega’s er het volle vertrouwen in dat ik dit probleem echt aan wil pakken, ook in Nederland", zegt Tang. Het werk van de nieuwe commissie is volgens hem juist in het belang van de Nederlandse schatkist, die jaarlijks 22 miljard minder zou incasseren doordat rijkaards en multinationals hun geld met brievenbusfirma's en malafide belastingadviseurs weten weg te sluizen. Als de commissie donderdag voor het eerst bijeenkomt buigt zij zich meteen over belastingconstructies in Nederland en vijf andere lidstaten.

Tang wil onder meer dat bedrijven meer openheid van zaken geven over hun winst en belastingafdracht en dat niet langer iedereen zich zomaar belastingadviseur kan noemen. Verantwoordelijk EU-commissaris Paolo Gentiloni verwelkomt de nieuwe commissie "in het belang van eerlijke burgers en bedrijven in heel Europa".

De bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking was tot nu toe verdeeld over allerlei verschillende geledingen van het parlement.