ProRail: forse investeringen nodig in treinknooppunt Eindhoven

Eindhoven moet een groot internationaal treinknooppunt worden, maar om dat voor elkaar te krijgen, is er nog flink wat werk aan de winkel. Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail bevestigt berichtgeving hierover in De Telegraaf. ‘Het gaat om hele forse investeringen, gigantische bedragen”, aldus de woordvoerder.

Eindhoven Brainport is naast de Rotterdamse haven en Schiphol inmiddels de derde ‘mainport’ van Nederland, stelt ProRail. De Brabantse stad is volgens ProRail dan ook een essentieel onderdeel van het nationale spoornetwerk. Met de komst van een directe verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf komt daar een internationaal netwerk bij, geeft de spoorbeheerder aan.

ProRail denkt dat er nog veel meer verbindingen in de toekomst over of via Eindhoven gaan lopen. ‘Verbindingen die nu eigenlijk niet meer passen omdat het spoor rond de Brabantse stad nu al aan zijn maximale capaciteit zit”, stelt de spoorbeheerder. Zo zijn er plannen in de regio voor verbindingen met Antwerpen, Aken en een tweede intercity naar Düsseldorf. De komende jaren worden in de regio Eindhoven ook nog eens 62.000 extra woningen gebouwd en zullen er 30.000 arbeidsplaatsen bijkomen, aldus de spoorbeheerder.

Om te voorkomen dat de boel vastloopt, moeten er maatregelen worden genomen. Welke maatregelen nodig zijn, wordt nog onderzocht, vertelt de woordvoerder. Opties zijn bijvoorbeeld uitbreiding van het spoor, perrons en andere stations rondom Eindhoven. ‘Uiteindelijk gaat het om ontzettend veel geld en daar komen het ministerie en de rijksoverheid om de hoek kijken. Daar moeten financieel knopen worden doorgehakt.’