De Russische oppositieleider Navalni is ontslagen uit het ziekenhuis in de Duitse hoofdstad Berlijn. Hij was daar opgenomen nadat hij erg ziek was geworden aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Onderzoekers zeggen dat hij is vergiftigd met een zenuwgif. Artsen denken volgens het ziekenhuis dat een volledig herstel mogelijk is.

