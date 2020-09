AEX begint met winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het groen. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar vooral de grote Amerikaanse technologie-aandelen een herstel toonden. Verder bleef de blik gericht op het oplopende aantal coronabesmettingen in Europa.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1 procent in de plus op 545,95 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 801,70 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent.

ING klom 0,5 procent in de AEX. De bank heeft volgens Het Financieele Dagblad in 2014 een geblokkeerde dollartransactie weten te omzeilen door een verwijzing naar een Russische bank achterwege te laten. Bank of America hield de transactie van 45 miljoen dollar tegen, omdat deze Russische bank op de sanctielijst staat. Een week later maakte ING exact hetzelfde bedrag over, maar nu zonder de Russische connectie. Volgens ING betrof het een ‘administratieve fout’ die in 2014 al was besproken met de relevante Amerikaanse autoriteiten en dat er verder geen actie was ondernomen.