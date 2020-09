Nog eens 200 grienden vast bij Tasmaanse zandbank

Reddingswerkers die bij het Australische eiland Tasmanië bezig zijn om ongeveer 180 grienden te redden nadat die waren gestrand bij een zandbank, hebben woensdag nog eens 200 gestrande grienden ontdekt. Daarmee is het met 470 gestrande dolfijnachtigen een van de grootste strandingen in de Australische geschiedenis.

Het reddingsteam, dat woensdag aan de derde dag van de operatie begon, ontdekte bij een verkenning vanuit de lucht een nieuwe grote groep grienden, waarvan de meesten naar verwachting dood zijn. ‘Ze zagen er niet uit alsof ze te redden waren”, zei het regionale hoofd van de parken- en wilddienst van Tasmanië tijdens een persconferentie. ‘De meesten leken dood. Als ze geregd kunnen worden, sturen we er teams heen om dat te doen.’

De ontdekking maakt de stranding bij Maquarie Harbour een van de grootste ooit in Australië. In 1996 spoelden 320 grienden aan aan de kust van West-Australië. Hoe en waardoor strandingen plaatsvinden is onbekend.

Van de 270 grienden die aanvankelijk waren gestrand bij Tasmanië zijn er minstens 90 gestorven. Reddingswerkers wisten maandag ongeveer 25 van de zeezoogdieren weer te bevrijden. Grienden zijn een dolfijnsoort die in oceanen voorkomt en tot 7 meter lang kan worden en enkele duizenden kilo’s zwaar.

Een groep van ongeveer 65 medewerkers van de parken- en wilddienst, vissers en vrijwilligers hopen woensdag nog meer grienden te redden. Dat is zwaar werk waarbij de reddingswerkers tot hun middel in ijskoud water staan en proberen zeilen om de dieren heen te krijgen zodat zij met behulp van schepen naar dieper water gesleept kunnen worden.

‘We zijn niet op het punt waarop we euthanasie overwegen”, zei maritiem bioloog Kris Carlyon. ‘Maar het is iets dat we in ons achterhoofd hebben. We zijn er allemaal optimistisch over dat we er vandaag meer redden. We zijn nog steeds heel hoopvol.’