Weduwe Republikein John McCain: stem op Joe Biden

Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat bij de verkiezingen in november, wordt openlijk gesteund door de weduwe van de Republikeinse senator John McCain, die het bij de verkiezingen in 2008 opnam tegen de latere president Barack Obama. Biden bevestigde dat dinsdag bij een bijeenkomst voor donateurs van zijn campagne. President Donald Trump voerde dinsdag campagne in de mogelijk cruciale staat Pennsylvania.

Biden bevestigde dat hij de steun van Cindy McCain heeft tijdens een digitale bijeenkomst voor donateurs dinsdag, De doorslag zou voor haar hebben gegeven dat Trump gesneuvelde soldaten ‘losers’ en ‘sukkels’ zou hebben genoemd.

Trump ontkent dat hij die opmerkingen heeft gemaakt. Hij en John McCain, die lang bevriend was met Joe Biden, hadden het geregeld met elkaar aan de stok waarbij Trump McCain aanviel vanwege diens krijgsgevangenschap in de Vietnamoorlog. McCain overleed in 2018 aan de gevolgen van een hersentumor.

President Trump voerde ondertussen campagne aan in Pennsylvania. Maandag (plaatselijke tijd) werd uit een peiling door het Britse persbureau Reuters en marktonderzoeker Ipsos bekend dat Biden voorlopig aan de leiding gaat in die mogelijk cruciale staat.

Dinsdag publiceerden Reuters en Ipsos de peilingresultaten uit de zwaarbevochten staten Michigan en North Carolina. In Michigan gaat Biden aan de leiding met een voorsprong van 5 procent. In North Carolina staan Biden en Trump gelijk op 47 procent. Net als in Pennsylvania en Wisconsin op maandag, blijkt in deze staten dat kiezers meer vertrouwen hebben in Biden om de corona-epidemie aan te pakken, en meer vertrouwen hebben in Trump om de economie op te krikken.