Bolsonaro: inheemse bewoners schuldig aan branden Amazone

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dinsdag gezegd dat de inheemse stammen in het Amazone-regenwoud schuldig zijn aan de grootschalige bosbranden daar. Ook verweet de radicaal-rechtse Bolsonaro de media paniek over de corona-epidemie te zaaien.