‘Strengere voorwaarden spoedgoedkeuring coronavaccin in VS’

De Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA kondigt naar verwachting snel strengere voorwaarden aan voor de spoedgoedkeuring van een potentieel coronavaccin, meldt de Washington Post dinsdag (plaatselijke tijd). Daarmee wordt de kans kleiner dat er voor de verkiezingen een vaccin is goedgekeurd. De FDA wil zo transparanter zijn en meer vertrouwen krijgen nu volksgezondheidsdeskundigen zich steeds meer zorgen maken over politieke bemoeienis van president Donald Trump met het goedkeuringsproces.

De FDA zal naar verwachting aan vaccinproducenten die een spoedgoedkeuring willen, vragen om proefpersonen gemiddeld minstens twee maanden te blijven observeren nadat zij een tweede vaccin toegediend hebben gekregen. Ook eist het agentschap dat producenten exacte cijfers geven van ernstige Covid-19-gevallen onder proefpersonen die een placebo kregen.

Van vrijwel geen enkele producent wordt verwacht dat die definitieve proefresultaten heeft voor de verkiezingen. Farmaceut Pfizer geldt daarbij als een uitzondering, maar door de nieuwe regels treedt er mogelijk nog vertraging op.

Farmaceut Moderna heeft gemeld dat het in oktober waarschijnlijk nog geen proefdata klaar heeft. De proeven van AstraZeneca in de Verenigde Staten zijn onderbroken omdat een proefpersoon bij wie ernstige neurologische klachten optraden moet worden onderzocht.

De proeven zijn zo ingericht dat een proefpersoon zijn tweede vaccin drie of vier weken na het eerste krijgt toegediend. Door de daaropvolgende observatieduur van de twee maanden is het onwaarschijnlijk dat de ontwikkelaars voor medio november proefdata klaar hebben.

Pfizer liet dinsdag in een verklaring weten dat het nog steeds eind oktober verwacht te weten of het potentiële Pfizer-coronavaccin werkt. ‘Wij anticiperen erop dat we de FDA veiligheidsdata sturen, met inbegrip van de observatieduur van gemiddeld twee maanden na de tweede dosis”, aldus de farmaceut.