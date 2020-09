Rutte betreurt onrust rond richtlijn mondkapjes in ouderenzorg

Premier Mark Rutte betreurt de onrust die is ontstaan bij zorgmedewerkers over de wijziging van de richtlijn over medische mondkapjes in de verpleeghuizen. Het RIVM adviseerde in het voorjaar die niet te gebruiken bij vluchtige contacten met patiënten binnen de 1,5 meter, maar trok die richtlijn op 17 augustus stilletjes in. De oppositie in de Tweede Kamer was daar woedend over.

Rutte zei aan het eind van het debat dat het RIVM al heeft gezegd dat dit ‘niet bewust is nagelaten, maar dat het niet zo had moeten gebeuren. Er is ook gezegd in de briefing dat dit buitengewoon ongelukkig was. En ik denk dat dat ook zo is, Dat had niet zo gemoeten”, aldus Rutte. Deze wijziging heeft bij mensen in de zorg onnodig geleid tot onrust. ‘Ik realiseer me dat en betreur dat.’

Het motiveert volgens de premier extra om met het RIVM samen te kijken hoe ‘betekenisvolle wijzigingen van richtlijnen in de toekomst expliciet onder de aandacht worden gebracht.’

Eerder in het debat had Rutte de Kamer bezworen dat de richtlijn om geen medische mondkapjes te gebruiken bij ‘vluchtige contacten’ was gebaseerd op een medische beoordeling en niet op de schaarste aan mondkapjes die er toen was. De hele oppositie meende dat het toch door het tekort aan beschermingsmiddelen kwam en dat het kabinet niet eerlijk was op dit punt. De premier bleef dat tegenspreken.