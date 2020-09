Famke Louise wilde aandacht kabinet met #Ikdoenietmeermee

Vlogger Famke Louise bedoelde haar oproep #Ikdoenietmeermee niet zoals ze hem maandagavond op sociale media uitsprak. Zij wil haar volgers niet oproepen om de coronaregels van de overheid niet meer te volgen, zoals zij wel zei in haar filmpje. Zij wil graag dat het kabinet meer medeleven toont naar de jongeren die niet meer kunnen doen wat zij willen en naar de mensen die zich zorgen maken. ‘Ik weet niet of ik deze hashtag opnieuw weer zou gebruiken, maar ik vraag me af of ik hetzelfde had bereikt als ik een andere hashtag had gebruikt”, zei Famke Louise dinsdagavond in het tv-programma Jinek over de actie #Ikdoenietmeermee.

Zij en ook andere BN’ers als Gers Pardoel, Bizzey, Brace en dj Mental Theo voeren onder die hashtag actie tegen coronamaatregelen. Maandag en dinsdag ontstond er naar aanleiding van die hashtag verontwaardiging in de maatschappij. De actie is, zo bleek dinsdag, een initiatief van Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid die de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in twijfel trekt.

‘Ik heb superveel respect voor corona”, zei de YouTubester, die ruim een miljoen volgers heeft, desgevraagd. ‘Voor de doden en de zorg en mensen die dierbaren verloren zijn.’ Ze stelt dat het haar ‘gaat om de maatschappij. Mensen kunnen niet meer hun ding doen, mensen raken hun baan kwijt, de entertainmentindustrie ligt op zijn gat. Ik vind dat kabinet hier niet genoeg rekening mee houdt. Het is groter dan mensen denken, er moet meer aandacht voor zijn. Blijkbaar moet je zo’n hashtag gebruiken om de aandacht te krijgen. ‘

Aan tafel zat ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers. Hij nodigde Famke Louise uit om over de kwestie in gesprek te gaan. Famke Louise wilde dat doen, zo zei ze.

Zanger/acteur Tim Douwsma, die ook aan die actie meedoet, erkende eerder op de avond bij RTL Boulevard dat de activisten een andere hashtag hadden moeten gebruiken. ‘De hashtag was niet goed gekozen”, zei hij. ‘Dat was niet wat we bedoelden. Ik ben gewoon kritisch. We hebben veel vragen. En we ontkennen corona vooral niet.’ Bij Op1 herhaalde hij dat. ‘De hashtag is misschien ongelukkig uitgevallen. We hebben wel ongelofelijk veel aandacht gecreëerd.’