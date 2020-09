Beurzen New York sluiten in het groen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan. Koopjesjagers sloegen toe na de koersdalingen van de voorbije dagen, waarbij vooral technologie-aandelen herstel toonden. Verklaringen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell en minister van Financiën Steven Mnuchin voor het Congres zorgden bij beleggers niet voor veel beroering.

De Dow Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 27.288,18 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 3315,57 punten en techbeurs Nasdaq won 1,7 procent tot 10.963,64 punten.

Powell meldde in een vooraf gepubliceerde verklaring dat het pad naar economisch herstel van de coronacrisis lang en erg onzeker is. Mnuchin zei dat hij groot voorstander was van verlenging van Amerikaanse noodsteun aan kleinere bedrijven voor de doorbetaling van lonen, maar dat dit afhangt van besluitvorming in het Congres. Democratische en Republikeinse volksvertegenwoordigers slagen er al maanden niet in om een akkoord te sluiten over hernieuwde coronasteun.

Ralph Lauren

Bij de bedrijven was er aandacht voor kledingverkoper Ralph Lauren. Het modebedrijf is volgens persbureau Bloomberg van plan ongeveer 3700 arbeidsplaatsen te schrappen omdat het modemerk hard is geraakt door de coronacrisis en meer wil inzetten op online verkoop. Het aandeel steeg 5,4 procent.

Het Russische technologieconcern Yandex, met beursnotering in New York, maakte een koerssprong van bijna 12 procent. Het bedrijf bevestigde in gesprek te zijn over de overname van Tinkoff Group, dat de grootste digitale bank van Rusland bezit.

Tesla

Tesla ging 5,6 procent omlaag in de aanloop naar zijn evenement Battery Day. Voorafgaand aan de presentatie van nieuwtjes over zijn accutechnologie temperde topman Elon Musk de verwachtingen rond het kunnen van Tesla op het vlak van autobatterijen. De maker van elektrische auto’s zal de komende jaren nog niet zelf op grote schaal accu’s voor elektrische auto’s maken, twitterde Musk maandag.

De euro was 1,1711 dollar waard, tegenover 1,1710 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 39,60 dollar. Brentolie kostte ook 0,7 procent meer op 41,73 dollar per vat.