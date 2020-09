Schrijver Raad eens hoeveel ik van je hou (77) overleden

Schrijver Sam McBratney, die wereldberoemd werd met zijn prentenboek Raad eens hoeveel ik van je hou, is overleden. Hij is 77 jaar geworden. De auteur overleed vrijdag, maakte uitgeverij Walker Books dinsdag bekend via sociale media.

Het boek uit 1994 vertelt over Hazeltje en Grote Haas die vertellen hoeveel ze van elkaar houden. Raad eens hoeveel ik van je hou verscheen in 57 talen. Er werden in totaal meer dan 50 miljoen exemplaren van verkocht.

De zin 'Ik hou van jou tot aan de maan en terug', waarmee het verhaal eindigt, is wereldberoemd geworden. Er verschenen ook een tekenfilm en een toneelstuk met de twee hazen in de hoofdrol.

De in Noord-Ierland geboren McBratney was leraar voordat hij zich op het schrijven toelegde. Hij had nooit verwacht dat het succes van Raad eens hoeveel ik van je hou zo enorm zou zijn. De auteur publiceerde ruim vijftig boeken, maar het succes van Hazeltje en Grote Haas evenaarde hij nooit.