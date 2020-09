Eefje de Visser winnares van De Gouden Notekraker 2020

De Gouden Notekraker is dit jaar voor Eefje de Visser, zo heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. De 34-jarige zangeres volgt daarmee My Baby op, die de prijs vorig jaar in de wacht sleepte. Eerdere winnaars van de Gouden Notekraker zijn onder anderen Douwe Bob, BLØF, Ilse DeLange, Golden Earring en Caro Emerald.