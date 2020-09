Britse minister waarschuwt voor rijen trucks bij grens

Als de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk er niet in slagen een nieuw handelsakkoord te sluiten, dreigen er aan de Britse zijde flinke verkeersopstoppingen te ontstaan bij de grens. Daarvoor waarschuwt minister Michael Gove van kabinetszaken in een uitgelekte brief die persbureau Bloomberg heeft ingezien.

De bewindsman vreest dat Britse ondernemers die handel drijven met EU-landen niet voorbereid zijn op grenscontroles na 1 januari 2021. In het ergste geval is 70 procent van alle vrachtwagenchauffeurs die naar de EU willen niet voorbereid op grenscontroles.

Daardoor zou de stroom aan goederen die tussen Dover en Calais wordt vervoerd met 80 procent kunnen slinken. De overgang bij het Nauw van Calais, waar ook de Kanaaltunnel onder loopt, geldt als een vitale ader voor de Britse handel.

Onderhandelaars voor het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie boeken vooralsnog weinig vooruitgang bij gesprekken over een nieuw handelsakkoord. Na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk eind januari ging een overgangsfase in tot het einde van dit jaar. Als er voor het einde van dit jaar geen nieuw akkoord is over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, valt de wederzijdse handel terug op regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat komt grotendeels neer op een no-dealbrexit, met invoerheffingen voor veel goederen tot gevolg.