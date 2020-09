Voormalig SP-leider Emile Roemer (58) wordt per 1 oktober waarnemend burgemeester van Alkmaar, zo heeft de provincie Noord-Holland bekendgemaakt. Roemer gaat aan de slag in Alkmaar omdat de huidige burgemeester Piet Bruinooge stopt.

Het is de bedoeling dat Alkmaar voor de zomer van 2021 een nieuwe burgemeester heeft. Roemer is sinds maart 2018 waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen. Tot 2017 was hij Tweede Kamerlid voor de SP.