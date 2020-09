Oppositie keihard over coronabeleid kabinet

Oppositiepartijen van links tot rechts hebben dinsdag keiharde kritiek op het coronabeleid van het kabinet, en het oplopende aantal besmettingen in Nederland. Partijen snappen niet dat er na zes maanden nog steeds niet voldoende testcapaciteit is, en vragen zich af of het kabinet wel eerlijk is geweest over de mondkapjesrichtlijn voor medewerkers in de ouderenzorg.

Afgelopen vrijdag werden voor zes regio's waar de besmettingen het hardst oplopen nieuwe maatregelen aangekondigd. Zo moeten cafés eerder de deuren sluiten. PvdA-voorman Lodewijk Asscher denkt dat het "tij nog kan worden gekeerd", maar vindt de genomen maatregelen niet voldoende. "Wie denkt werkelijk dat het schrappen van het laatste rondje in de kroeg deze trend gaat keren?"

De hardste kritiek was gericht op de richtlijn die voor mondkapjes in de ouderenzorg gold. Nieuwsuur berichtte vorige week dat schaarste een rol had gespeeld bij de totstandkoming van die richtlijn, terwijl het kabinet juist benadrukte dat het op veiligheid was gebaseerd. De richtlijn werd vorige maand stilletjes aangepast.

Vertrouwen

Dit nieuws schaadt niet alleen het vertrouwen van de Kamer, maar ook van de bevolking, benadrukken meerdere fractievoorzitters. Sommigen stelden hardop de vraag of het kabinet wel eerlijk is geweest.

En dat leidt er volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver weer toe dat de steun voor het beleid afbrokkelt, met als "dieptepunt" de oproep maandag van bekende Nederlanders die zich tegen het kabinetsbeleid keren.

"Dat is het topje van de ijsberg. Er zijn meer mensen die geen vertrouwen hebben", aldus Klaver. Hij begrijpt dat er dingen in een crisis mis kunnen gaan. Maar het is "belangrijk dat je gemaakte fouten toegeeft", drukte hij het kabinet op het hart.

Tweede lockdown

PVV-voorman Geert Wilders denkt dat Nederland richting een "tweede lockdown" wordt gedreven door "fout beleid" van de regering. Beperkingen zoals tijdens de eerste lockdown zal zijn partij niet steunen, zei Wilders.

Wilders gaf aan weinig vertrouwen meer te hebben in coronaminister Hugo de Jonge. "Als u het niet meer aankan, laat dan alsjeblieft iemand anders het doen. We kunnen ons geen minister permitteren die het niet meer aankan."