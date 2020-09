‘Ook beveiligers moeten voorrang coronatests krijgen’

Net als mensen in het onderwijs en de zorg zouden ook beveiligers zich met voorrang moeten kunnen laten testen op het coronavirus. Daarvoor pleit koepelorganisatie Nederlandse Veiligheidsbranche. ‘De kans bestaat dat de komende weken de veiligheid op publiek en privaat terrein in gevaar komt door gebrek aan beveiligers, dat het gevolg is van te weinig testcapaciteit”, zo stelt de organisatie in een brief aan gezondheidsminister Hugo de Jonge en veiligheidsminister Ferd Grapperhaus.