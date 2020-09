‘Veel meer IT-investeringen door bedrijven in coronatijd’

Bedrijven hebben tijdens de coronapandemie veel meer geld in IT geïnvesteerd om veilig thuiswerken van personeel mogelijk te maken. Volgens onderzoek van recruiter Harvey Nash en accountants- en adviesbureau KPMG ging het om een bedrag van circa 15 miljard dollar extra per week. Dat is een van de grootste stijgingen in technologie-investeringen in de geschiedenis, aldus het rapport.