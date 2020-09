Recordaantal besmettingen in Amsterdam, Den Haag en Groningen

Meerdere gemeenten hebben dinsdag hun coronarecords gebroken. In Amsterdam zijn in het afgelopen etmaal 374 positieve tests gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de uitbraak. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren in de hoofdstad 362 mensen positief getest. Het aantal besmettingen in Den Haag steeg met 233. Van zaterdag op zondag was het aantal patiënten in de hofstad met 181 gestegen.