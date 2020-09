Corona-epidemie eist meer dan 200.000 levens in Verenigde Staten

President Donald Trump zei in maart dat de regering het heel goed zou hebben gedaan als het totale aantal coronadoden in zijn land zou kunnen worden beperkt tot 100.000 of 200.000. In het land van bijna 330 miljoen inwoners waren eind mei 100.000 mensen overleden aan Covid-19.

Het wereldwijde dodental door het virus is volgens de universiteit in Baltimore opgelopen tot bijna 966.000. Na koploper VS volgen Brazilië (ruim 137.000), India (bijna 89.000) en Mexico (bijna 74.000).

In de VS zijn ruim 6,8 miljoen besmettingen vastgesteld, waarmee het land India en Brazilië voorblijft. Rusland staat met ruime afstand op plaats vier.