Rechtbank doet 2 november uitspraak in racismezaak NRC-columniste

De verdachten plaatsten twee jaar geleden reacties bij een filmpje dat Gargard deelde op Facebook waarop demonstranten te zien waren van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet tijdens de sinterklaasintocht in Amstelveen in 2018. Zo reageerde een van de verdachten met de woorden: "Bom erop". Anderen zeiden: "Jammer dat ze de slavernij hebben afgeschaft, ik zou de zweep erover halen. Stelletje NSB'ers. Kan daar geen vrachtwagen over heen rijden" en "Hoe laat gaan we? Walsen we er even overheen".

De zaak begon vorige week roerig, omdat het OM een dag van tevoren bekendmaakte dat officier van justitie Jacobien Vreekamp van de zaak was gehaald. Vreekamp was medeverantwoordelijk voor het besluit de vervolging van rapper Akwasi te seponeren, maar er ontstond ophef over haar rol toen bekend werd dat zij eerder met een voorman van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in het bestuur zat van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam.

De beslissing de officier van de zaak te halen, viel niet goed bij Gargard, onder meer columniste bij NRC, en haar advocaat Sidney Smeets. Zij moesten dit in de media lezen. Smeets vroeg de rechtbank de zaak aan te houden omdat Gargard aangaf dat ze geen vertrouwen heeft in de nieuwe aanklager. De rechtbank wees dit verzoek af, waarop de journaliste de zitting uit onvrede verliet. Een petitie waarin wordt gepleit voor een eerlijk proces voor de journaliste is inmiddels meer dan 12.000 keer ondertekend.