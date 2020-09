D66-voorman wil dat Famke Louise geld coronacampagne terugbetaalt

Het ministerie van Volksgezondheid trok in juni ruim 65.000 euro uit voor de campagnes, waaraan onder anderen Famke Louise en rapper Boef meededen, zo is duidelijk geworden uit documenten die in handen zijn van Shownieuws. Het is niet duidelijk hoeveel geld Famke van dat bedrag heeft gekregen.

Jetten zegt dinsdag op Twitter: "Betaal maar terug. Of liever: geef het aan een goed doel. #ikdoewelmee". In mei plaatste Famke nog drie video's op haar Instagram waarin ze de coronamaatregelen promoot.