Trump komt zaterdag met kandidaat voor opvolging Ginsburg

De Amerikaanse president Donald Trump maakt zaterdag in het Witte Huis bekend wie hij kandideert als opvolger van de overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg. Hij liet dat weten via Twitter.

Trump had al gezegd eind deze week een naam te presenteren. De nominatie voor het Hooggerechtshof, de hoogste rechtbank in de VS, wordt met spanning afgewacht. De rechters worden voor het leven benoemd door de Senaat.

De Republikeinen van Trump hebben 53 van de 100 senaatszetels in handen. Hoewel twee Republikeinse senatoren hebben gezegd zo kort voor de verkiezingen geen nieuwe opperrechter meer te willen benoemen, lijkt Trump volgens Amerikaanse media toch de stemmen te hebben om een kandidaat goedgekeurd te krijgen.

Romney

De Republikeinse senator en voormalige presidentskandidaat Mitt Romney maakte dinsdag duidelijk niet tegen een stemming over de kandidaat van Trump te zijn. Dat is een tegenvaller voor de Democraten. Romney heeft een gespannen relatie met de president en werd gezien als iemand die mogelijk bereid was de Republikeinse partijtop te trotseren.

Voor de Republikeinen staat veel op het spel. Ze lopen in november het risico zowel hun meerderheid in de Senaat als het Witte Huis te verliezen. Dan zou de kans zijn verkeken om nog een conservatieve opperrechter te benoemen. Die rechters mogen zich uitspreken over gevoelige onderwerpen als abortus en wapenbezit

Ginsburg zelf zou op haar sterfbed hebben gezegd dat pas na de verkiezingen op 3 november over haar opvolging zou moeten worden beslist. Trump zegt dat er genoeg tijd is om de kandidaat voor de verkiezingen goed te keuren.