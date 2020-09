Drie coronabestendige varianten voor 72e Kinderpostzegelactie

De Stichting Kinderpostzegels heeft drie manieren bedacht waarop kinderen volgens de coronamaatregelen aan de slag kunnen. Zo kunnen deelnemers met een persoonlijke videoboodschap online zegels verkopen. Ook kunnen kinderen met een speciale verkoopbox, die na het aanbellen aan de deur op de grond wordt geplaatst, op minimaal 1,5 meter afstand de postzegels verhandelen. En tot slot mogen zij bestelformulieren door de brievenbus naar binnen gooien. Alle scholen, ouders en kinderen zijn vrij om te kiezen.

Dit jaar zet de stichting zich in voor 90.000 kinderen in ons land die in een benarde thuissituatie leven. Het thema is: 'Geef een veilig thuis’. Op de zegels van deze editie staat Nijntje. Het door Dick Bruna getekende konijn is dit jaar 65 geworden. Met Nijntje wil de stichting een warm en prettig gevoel van veiligheid aan kinderen geven.