Akwasi maakt oprichting Omroep ZWART bekend

De nieuwe omroep heeft al een eigen website. "Wij zijn omroep ZWART. Een klapper van een nieuwe omroep. Waar iedereen wordt gehoord, en iedereen wordt gezien. Vandaag beginnen we. Wakker? Word lid", aldus de tekst op de site.

Uit de KvK-gegevens van de omroep komt naar voren dat Akwasi een van de bestuurders van de omroep is. Ook filmregisseur Gianni Grot zit in het bestuur. Later deze week brengt de omroep meer naar buiten over de plannen.

Nieuwe omroepen hebben nog tot 1 januari 2021 de tijd om toegelaten te worden bij de NPO.